大學女副校長登全省首富　擁重組膠原蛋白發明專利

上月剛上任的陝西西安市西北大學女副校長范代娣及其丈夫，以持股市值超過450億元人民幣，成為新一任陝西省首富。二人創立的香港上市公司巨子生物，是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司，也是全球範圍內擁有最大重組膠原蛋白產能的企業之一。

范代娣及其丈夫嚴建亞名下有巨子生物和三角防務兩家分別於香港和深圳上市的公司。截至周一（12日）收盤，前者市值836億港元，後者市值為147億元人民幣（約161億港元）。2024年胡潤百富榜中，嚴建亞、范代娣夫婦以245億元人民幣（約268億港元）排第196位，位居陝西地區富豪第三。

西北大學官網資料顯示，范代娣於1966年出生，今年58歲，陝西蒲城人。她從華東理工大學生物工程系博士畢業後，進入西北大學工作，歷任西北大學化工學院副院長、院長。今年4月，范代娣出任該校黨委委員、常委、副校長。2000年，范代娣用基因工程技術高密度發酵生產的一種類人膠原蛋白問世。2001年，范代娣申請了中國第一個重組膠原蛋白發明專利 —— 「一種類人膠原蛋白及其生產方法」。同年9月，范代娣夫妻二人創立巨子生物基因技術股份有限公司，2022年公司在香港上市。