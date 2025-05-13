衞生署呼籲赴中東市民小心單峰駱駝　當地增9宗中東呼吸症2死亡

世界衞生組織（世衞）近日通報沙特阿拉伯新增9宗中東呼吸綜合症個案，涉及的5男4女是18歲以上人士，其中2人已離世。流行病學資料顯示當中一個案有間接接觸過駱駝。由於當地的朝覲即將開始，衞生防護中心呼籲前往沙特阿拉伯麥加朝聖的信徒需慎防中東呼吸綜合症。

中心表示，根據世衞通報，上述9宗個案中，7宗個案有流行病學關連。一名病人入院後確診中東呼吸綜合症，其後經接觸者追蹤發現6名曾照顧該病人的醫護人員亦確診，當中4人沒有病徵，兩人病徵輕微。相關醫護人員懷疑是在醫療機構內受到感染，現已康復。

根據最新資料，世衞由2012年至今接獲2627宗中東呼吸綜合症個案（當中946人死亡）的通報，而沙特阿拉伯通報的個案佔2 218宗（包括上述病人）。中心總監徐樂堅說：「在中東地區呈報的個案中，大部分病人均曾接觸單峰駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診中東呼吸綜合症的病人。衞生防護中心建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎單峰駱駝或參與任何直接接觸單峰駱駝的活動。」