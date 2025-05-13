婚姻登記全國通辦掀領證潮　料帶動婚旅經濟

內地新修訂的《婚姻登記條例》上周六（10日）起實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再需要戶口本。新政策實施後，多地結婚登記預約爆滿。不少地方正通過積極打造領證新地標，發展「婚登+文旅」經濟，打造文旅消費新場景。

上周六，北京全市婚姻登記預約1,700多對，其中涉及全國通辦約900對。同日，上海17個婚姻登記機關共辦理婚姻登記1,673對，其中全國通辦462對，佔27.6%。江蘇有1,370對新人當日領證，其中237對為全國通辦。據深圳市民政局統計，上周六半日全市累計辦理婚姻登記439對，其中雙方均非深圳戶籍有149對。四川成都市29個婚姻登記點上周六延長服務時間，共辦理婚姻登記746對。

針對「520」、「521」婚姻登記高峰，江蘇各登記處除開放預約通道，也推出集體頒證、婚俗體驗等活動。廣州市民政局官網表示，該市各區婚姻登記機關將動態調整上述兩日期的預約號源，同時呼籲廣大市民理性看待婚姻登記「好日子」，避免「扎堆登記」。浙江省杭州市9個婚姻登記處，截至上周五（9日）下午3時，「520」、「521」均基本約滿。有「杭州最美婚登處」之稱的上城區婚姻登記服務中心，更從5月16日至25日均已約滿。

婚姻登記全國通辦預料也帶動旅遊結婚，尤其滿足到一些對相遇地、初戀地、定情地、上學地、創業地等個性化婚姻登記需求。近年來，結婚登記場景愈來愈多樣化，一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、景區、地鐵站等。浙江千島湖和雲南則趁機推出蜜月旅遊套餐，冀激活當地文旅消費市場。