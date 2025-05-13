大興機場新地標　203平方米水晶眼亮相

位於北京大興機場臨空區大興片區國際航空總部園內，名為「水晶眼」的玻璃幕牆周一（12日）全面安裝啟動，將可有效減少建築內部冬季採暖及夏季冷氣能耗，同時提供遠眺大興機場與中央公園的獨特視野。

該水晶眼設計靈感源自「天圓地方」傳統理念與太空船舷窗的科技視角，象徵人文與科技交融。總部園共設有15個水晶眼，其中位於1號樓的水晶眼橫跨五層樓，面積達230平方米，高約13米。項目團隊通過數碼技術生成數萬組精準部件，並採用數控激光切割和全自動焊接技術完成骨架高精度拼接，刷新了國內曲面幕牆工藝水平。

據了解，北京大興機場國際航空總部園項目是集高級寫字樓、國際酒店、多元商業及展覽展示於一體的綜合體項目，距離大興機場僅10分鐘車程，向西直通國際會展中心。總部園項目對標國際國內綠建認證標準建設，滿足《綠色建築評價標準》要求。部分樓座節能率超過一般綠建項目近22%，預計每年可節約標煤近百噸、減少碳排放近300噸。同時，水晶眼相比普通玻璃幕牆，透光率可提升約10%。