台陸軍上兵偷同袍錢包　罰款1.2萬新台幣

台灣陸軍十軍團一名姓吳上兵去年偷竊同袍錢包，並丟棄在台中市后里區某農舍水溝。台媒周一（12日）報道，台中地方法院裁定吳男營區竊盜罪成，判處罰金1.2萬（新台幣，下同，約3,100港元），可易服勞役，每天1,000元折算（約260港元），緩刑兩年。

吳男於被指於去年5月24日上午11時在營區某大樓寢室，竊取同袍放置在個人置物櫃內錢包，內有相關證件、金融卡、1,800元（約468港元）現金等。面對檢方調查，吳男僅承認將錢包丟入水溝，但矢口否認偷竊，又稱錢包因不明原因出現在他的行李袋。檢方認為，一般人發現隨身行李有非本人物品，應即時詢問身邊的人是否遺失物品，或是送往警察機關等，但據證人供述，吳男未曾詢問不明錢包，還無視輔導長在聊天群組詢問有關錢包遺失事宜。

台中地方法院審酌，吳男不以正當方法獲取財物，行為不對，考量他在審理時坦承犯行，得手物品價值不高，且已與原告和解並賠償完畢，可見他尚能積極彌補，加上無刑事前科，素行尚可，遂作出上述判決。