中美互降關稅今午生效　外貿企業爆搶運潮

中美宣布互相降低關稅，於香港時間周三（14日）中午12時01分起生效。內媒指出，外貿企業已開啟「搶運潮」，有內地廠商電話被客戶打爆，專家建議抓住90天窗口期為將來作更多長遠布局。英媒周二（13日）指出，中美互減關稅並展開談判的舉措受到市場廣泛歡迎，但這種降溫對恢復能源商品貿易的作用不大。

蘇州貝昂智能科技股份有限公司聯合創始人章燕向內媒透露，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》公布後，第一時間收到來自美國俄亥俄州採購大客戶的訊息。章燕直言手機都快被客戶打爆了，但考慮到還有很多細節不明朗，故告訴對方先等待海關的詳細執行訊息。但她並未閒着，已開始找船運公司訂艙，但新問題接踵而至，包括一船難求。「運去哪」美線航管人士指出，需求多但船少了，目前整體已接近爆艙。

周一（12日）有美媒以「特朗普關稅大撤退」為題刊發社論，鮮有經濟政策如美國總統特朗普的「解放日」關稅那樣，被如此徹底、迅速地否定，且由本人親手捏碎。特朗普當日同意削減對華高額關稅，是他一周內第二次重大讓步。文章認為，特朗普挑起的貿易戰已失敗，正如上周美英達成的貿易協定，與華達成協議更像是他的投降而非勝利。除關稅回調外，雙方未在影響中美關係的實質性貿易問題上作出更大讓步。