恒生傳將大裁員　個別部門減幅達50%　發言人未否認

報道指，恒生銀行自3月以來多個部門陸續裁員，現階段主要涉及後勤支援部門，其中策略及企業發展部亦大手削員；其他裁員部門還包括資訊科技部、企業傳訊部及恒生指數公司等。

此外，受影響部門但尚未被裁掉的員工，不論任何層級也要在內部重新申請職位。目前，恒生招聘的職位共有百多個，並開放予外部人士申請，意味着暫時仍可留低的員工，也要跟內外部人士競爭。

恒生銀行發言人回覆《東網》查詢時稱，為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，該行不時檢視業務組合和營運，並會作出適切的調整，包括優化或創建新職能、調整業務架構，以及提升員工的技能等，以更好地為客戶提供優質的服務。

回顧去年業績，恒生銀行不良貸款率飆升，顯示其資產質量進一步惡化。恒生去年淨利息收入減少5%至307.84億元，淨利息收益率（淨息差）縮10個基點至2.2%。去年12月底，總減值貸款對總客⼾貸款比率（即不良貸款率）進一步升至6.12%，比6月底再升0.8個百分點，全年升3.29個百分點。員⼯⼈數方面，香港及其他地⽅共有6,982名員工，按年減少約0.2%。