日間高溫晚上落冰雹恐致災　氣象部門籲注意安全

北京周二（13日）日間氣溫超過30℃，傍晚到夜間多地有雨，部分地區更落大小如雞蛋般的冰雹。當地氣象部門當晚發消息稱，強對流回波可能造成雹災，提醒市民注意安全。

北京市氣象台稱，周二夜間天陰有雷陣雨，伴有8級左右短時大風和冰雹，最低氣溫19℃，雷電黃色、大風藍色、冰雹黃色預警生效。氣象部門表示，強對流回波位於房山北部、門頭溝東部、朝陽、豐台、海淀一帶，海淀區雷陣雨天氣中伴有冰雹，尺寸較大，可能造成雹災。據統計，從周三下午4時至晚上8時，全市平均降雨量3.1毫米，城區平均2.2毫米；最大降雨量出現在順義北孫各莊28.8毫米；最近一小時最大降雨量為海淀七王墳18.8毫米。預計對流回波繼續向東南方向移動，城區及門頭溝東部、房山、大興、通州有雷陣雨天氣，並伴有8級左右短時大風和冰雹。

中國氣象局表示，日間較高的氣溫為冰雹提供了熱力驅動的上升氣流，而高空冷空氣與濕熱氣流的碰撞則構建了冰雹形成的「冰工廠」。這種「上冷下熱」的劇烈對流，加上水氣和動力條件的配合，使得「白天較熱，夜間降冰雹」成為可能。