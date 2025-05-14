中巴盼俄烏盡快直接對話　強調貿易戰沒贏家

中國與巴西周二（13日）發布關於烏克蘭危機的聯合聲明，指中巴歡迎俄羅斯總統普京上周六（10日）開啟和平談判的提議，以及烏克蘭總統澤連斯基的積極表態。中巴希望俄烏雙方盡快開啟直接對話，強調這是結束衝突的唯一途徑。

聲明指，中巴積極評價近期關於開展對話意願的信號，期待有關各方能開啟富有成果的談判、為實現政治解決匯聚更多共識，解決各方合理關切，認為有必要從根源上找到解決烏克蘭危機的辦法，以期最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。為實現上述目標，中巴去年5月呼籲各方為恢復對話創造條件，同年9月在聯合國發起「和平之友」小組，願與全球南方國家一道繼續為解決危機積極努力。

中巴同日發布關於強化攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，共同維護多邊主義的聯合聲明，主張加強全球南方國家合作，認為關稅戰、貿易戰沒贏家，保護主義不應成為應對當前挑戰的答案。巴西又與中國簽署貿易協議，正式獲准向華出口玉米酒糟粕（DDGs）。內媒指，這一突破性協議將直接挑戰美國在該領域的主導地位，在中美貿易摩擦持續下更具戰略意義。