內會明早開特別會議　處理修訂國安附例審議程序

政府日前提出以「先訂立、後審議」形式，修訂《港區國安法》附屬法例，並於昨午(13日)刊登憲報，公告《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》及《維護國家安全（禁地宣布）令》，以及《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》。

立法會主席梁君彥應當局要求，決定明日(15日)立法會大會，以便內會盡快召開特別會議，處理上述兩項附屬法例。

全體議員今日(14日)亦收到通知，指按內務委員會主席指示，現附上保安局局長於昨(13日)致內會主席的函件。因應立法會主席已決定今日的立法會會議只會舉行一天，內務委員會主席已作出指示，明日9時召開特別會議處理兩項根據《維護國家安全條例》訂立的附屬法例。

在規例及宣布禁地令刊憲後，當局隨即致函梁君彥，重申目前全球地緣政治局勢震盪升溫、風險日增，香港特區面對國家安全風險可能突如其來而無法預計，故香港特區有責任盡早完成相關附屬法例的立法工作尸，並以「早一日，得一日」的宗旨從速推進相關作。

函中指希望立法會考慮召開內會特別會議，以盡快成立附屬法例小組委員會，展開審議附屬法例的工作。

梁君彥覆函稱完全認同當局提及的嚴峻局勢，強調不能掉以輕心，並已把兩項附屬法例今日(14日)提交立法會省覽，並與內會主席商討後，決定明日大會不復會，以便內會盡快召開特別會議，處理上述兩項附屬法例。

在禁地宣布令方面，列出6個國安公署履職地點為「禁地」，又訂定妨礙公署履職的新罪行，最高可判罰款50萬港元及監禁7年，而假冒公署人員，最高可判罰20萬港元及監禁3年。