美方朝令夕改　議員：港不能一本通書讀到老　關注中東引資部署

政府要搶人才、搶企業。當局交代今年1至4月投資推廣署去年共協助223間企業，較去年同期增長13%。有議員指美國政策朝令夕改，本港不能「一本通書讀到老」，又關注政府如何針對不同地方，制訂招商引資政策部署。正當港府積極拓展中東市場，有議員發現引進的首5個投資來源地不包括中東，當局指投資推廣署已有阿拉伯語網站，以及聘請當地阿拉伯語人員。

署理商務及經濟發展局局長陳百里今日(13日)在立法會回應議員質詢時表示，投資推廣署去年共協助了539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年增長超過4成亦超過關鍵績效指標，而今年1至4月投資推廣署去年共協助223間企業，較去年同期增長13%，首年可達223億港元直接投資額、4,900個職位，又指引進辦已吸引84間企業。他又指香港人才服務辦公室今年1至4月，從各項人才入境計劃，收到4.5萬宗申請，超過3.5萬人獲批。

提出質詢的議員林健鋒指出，雖然中美關稅戰緩和，但美方政策朝令夕改，因此本港不能「一本通書讀到老」。他關注政府如何針對不同地方，制訂招商引資政策部署。另有議員指香港不可掉以輕心，需要主動出擊，吸引企業落戶。

陳百里回應稱，本港要繼續保持自由港、零關稅政策，為商界提供穩定及可預期環境。他說香港有發揮內聯外同優勢，同時吸引內地企業在港建立總部，開拓新市場等，重提政府提出的7項措施。

本港正積極開拓中東市場之際，議員陳振英留意到今年首4月引進的首5個投資來源地不包括中東。他認為穆斯林慣例或與本港法律法規有差異，關注會否制訂差異化投資推廣策略。陳百里同意中東市場重要，要制訂針對性策略，舉例投資推廣署已有阿拉伯語網站，以及聘請當地阿拉伯語人員作宣傳，政府亦兩度出訪中東。

對於投資推廣署署長曾在電台表示關稅戰有危有機，議員蘇長榮關注相關機會何在。陳百里回應指現時內地企業有出海需求，現時政府有相關機制提供服務，用新思維吸引他們來港。