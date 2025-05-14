印巴各自慶祝衝突勝利互逐外交官　孫衞東晤巴大使

印度和巴基斯坦全面停火後，各自宣稱在衝突中獲勝，印度周二（13日）召開為期10天的慶祝活動，巴基斯坦則宣布於每年5月10日慶祝今次軍事行動成果。印度外交部同日宣布一名在新德里的巴基斯坦高級專員公署官員為不受歡迎人物，從事與在印官方身份不符的活動，要求其24小時內離開印度。巴外交部隨後宣布印度高級專員公署一名工作人員不受歡迎，亦要求其24小時內離開。

印度執政人民黨在周二啟動愛國勝利宣傳活動，旨在把打擊巴基斯坦的代號「朱砂行動」成就，傳遞給每一個印度人，活動將持續至下周五（23日）。總理莫迪周二前往位於印巴邊境的烏丹普爾空軍基地，感謝士兵在衝突中貢獻。巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫同日宣布，把每年5月10日定為「真理之戰日」，全國各地將以國家團結的熱情和激情慶祝，他將於周五（16日）舉行祈禱儀式向軍隊致敬。

另外，中國外交部副部長孫衞東周二應約會見巴基斯坦駐華大使哈什米，就中巴關係和國際地區形勢交換意見。孫衞東指，中方歡迎並支持印巴兩國實現全面持久停火，堅持通過對話協商妥處分歧，共同致力於維護地區和平穩定。中方願繼續為此發揮建設性作用。哈什米對中方為停火促和所作的斡旋努力表示讚賞。至於印度外交部日前反對中國對藏南地區多處地點重新命名，中國外交部發言人林劍周三（14日）強調是中國主權範圍內的事。

印媒周三報道，印度已封鎖中國官媒《環球時報》和《新華社》在社交平台「X」上的英文帳號，禁止境內民眾瀏覽。印度駐中國大使館日前公開譴責《環球時報》發布有關「朱砂行動」的虛假訊息，而《環球時報》有關報道提到巴基斯坦空軍擊落印度空軍戰機，對此印方予以否認。