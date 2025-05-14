大陸批台刪「漢人」表述　無顏面面對列祖列宗

台灣行政機構網站近日有關台灣人口情況介紹中刪除「漢人」表述，改為「其餘人口」。大陸國台辦發言人陳斌華周三（14日）在記者會上，批評民進黨當局做這事的人，不知他們有何顏面面對列祖列宗。

陳斌華表示，這種做法荒謬絕倫、可笑至極，兩岸同胞有共同血脈、文化和歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，誰都無法改變此事實。他批評，民進黨當局出於謀「獨」本性和政治私利，花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結，不得人心，不會得逞，必遭唾棄。他提到，今年是台灣光復80周年，80年前的中國能打敗日本侵略者，讓台灣重歸版圖；80年後，中華民族更不可能再讓台灣分裂出去。

有台媒報道，民進黨當局加緊採購美國愛國者導彈，並抽調台海軍陸戰隊組成戰鬥隊守護「大台北地區」，還多次進行所謂應對「解放軍攻台」的演習。陳斌華回應稱，無論民進黨當局買多少武器、搞多少演習，都改變不了「台獨」死路一條的下場，更阻擋不了兩岸必然統一的歷史大勢。他指出，民進黨當局為牟取政治私利，一方面鼓譟「抗中保台」，一再「挑釁引戰」，全然不顧民眾死活，拉台灣同胞為「台獨」墊背；另一方面卻為自身謀劃退路，妄想溜之大吉。對於「台獨」禍首，陸方絕不會任其逍遙法外，將終身追責。