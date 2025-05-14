發展海洋經濟大落後　議員：僅搶救式政策　促拆牆鬆綁

有議員曾建議政府大力發展郵輪旅遊業及生態生態保育等海洋關聯產業。

內地近年大力發展海洋經濟。有議員認為本港現時就是只是「搶救式」政策、「基礎嘢」，直言「特區政府唔係無做嘢，但係呢部分唔較重視」，建議政府建立跨部門小組拆牆鬆綁；亦有議員認為政府讓環境及生態局「代答」，反映政府「無真正體會到問題嘅焦點核心同埋海洋經濟嘅重要性」。當局重申，現時發展模式切合香港情況，會留意各方面進展及優化模式。

環境及生態局局長謝展寰今日(13日)在立法會回應議員質詢時表示，海洋經濟涵蓋多種產業及發展模式，多個政策局及部門已落實發展藍圖、行動綱領及發展策略，按照專業職能制訂針對性具體措施。他又指本港海洋經濟並非只是以監管為主，舉例運輸及物流局又一直推動本港國際航運中心發展；文體旅局亦有研究用開旅遊資源等。

提出口頭質詢的漁農界議員何俊賢認為部分政府提出的措施是「搶救式」政策，又舉例海事處電子證書也只是「基礎嘢」。他指國家海洋生產總值由2012年的5萬億元人民幣，增加至現時的10.5萬億元人民幣，認為「特區政府唔係無做嘢，但係呢部分唔較重視」，建議政府建立跨部門小組拆牆鬆綁。

另一議員謝偉俊批評政府讓環境及生態局「代答」，反映政府「無真正體會到問題嘅焦點核心同埋海洋經濟嘅重要性」。他指即使從國家安全角度，深海安全亦是重點領域之一。他認為香港作為國家「南大門」應要有前瞻性、早知早覺。

謝展寰重申，不同政策局和部門負責海洋經濟的不同範疇，也是非常重視唔，認為「橫向式聯絡」不及部門的協同效應重要。他多次強調政府認為現時發展模式切合香港情況，會留意各方面進展及優化模式。

法律界議員林新強關注政府是否有政策便利企業，在合適海面鋪設太陽能板及潮汐能風能等發電，同時推動海洋經濟及可再生能源發展。謝回應指曾探討在水體發展可再生能源，2間電力公司亦曾提出類似項目，但要考慮效能和成本效益。

謝指本港海浪和潮汐變化相對少，因此香港「可能不是特別適合的地方」，又說「離岸風場」的效能亦不及使用天然氣好，而在魚塘水面鋪設太陽能版，「魚光互補」可能較識合本港。