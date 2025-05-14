中拉論壇北京宣言　倡改革國際金融體系

中國與拉美和加勒比國家共同體成員國周二（13日）在北京共同出席中國-拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議，重申雙方加強政治對話、深化合作、增進互信的堅定承諾。中國-拉共體論壇第四屆部長級會議北京宣言同日發布，同意就2028年舉辦中拉論壇新一屆會議保持溝通。

宣言重申將堅持開放包容，繼續鞏固中拉論壇作為拓展中國與拉美和加勒比地區合作平台的重要作用；強調全球南方的團結精神，願根據各國優勢與能力，協調推進現代化與可持續發展進程，並在重點領域開展合作以應對全球性挑戰。中方注意到拉方的立場，即鑑於聯合國迄今9任秘書長中僅有一位來自本地區，應推舉拉美和加勒比國家人士擔任聯合國秘書長職務。

宣言呼籲改革國際金融體系，使其更具效率與公平性，有效應對中國及拉美和加勒比等發展中國家在落實國際承諾時面臨的資金缺口；並致力於通過經濟全球化加強中國與拉美和加勒比地區合作，呼籲各方考慮加入氣候變化國際文書，遵循共同但有區別的責任原則和各自能力原則，避免藉此新設立貿易壁壘。