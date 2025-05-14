公屋平均輪候時間維持5.3年　長者一人申請者微跌0.1年至3.3年

房委會最新公布，截至今年3月底，公屋一般申請者的平均輪候時間維持在5.3年，而長者一人申請者則較上季微跌0.1年，至平均3.3年。同時，整體公屋申請宗數持續下降，一般申請及非長者一人申請的數目，分別較高位下降26%及40%。另外，首個位於元朗攸壆路的簡約公屋項目，在3月底陸續入伙，截至本月初，已有逾800戶入伙。

房委會表示，今年首季獲編配入住公屋的一般申請共有約4,700宗，當中長者一人申請佔約440宗。在同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為780宗。而在今年首季獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2,300宗，其中分別有約1,500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。其餘的2,400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。

截至今年3月底，約有116,400宗一般公屋申請，以及約86,300宗配額及計分制下的非長者一人申請，與最高位超過15萬及14萬宗比較，一般公屋申請及非長者一人申請的數目，分別明顯下降26%及40%。

此外，房屋局首次公布同時納入傳統公屋及簡約公屋計算的公屋綜合輪候時間，截至今年3月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者，平均輪候時間維持在5.3年，當中長者一人申請者的綜合輪候時間為3.3年。

當局解釋，由於簡約公屋仍處起步階段，今年首季只有83宗入伙，故公屋綜合輪候時間維持在5.3年。簡約公屋的其餘單位將於今年至2027年分階段落成，逐步邁向在2027至28年度前完成興建約3萬個單位的目標。當局預料。隨着各個公屋及簡約公屋項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降。

房屋局又指，全部13個簡約公屋項目，已陸續開展設計及建造工程；截至本月初，首批位於元朗攸壆路的簡約公屋單位，已有逾800戶入伙。同時，牛頭角彩興路簡約公屋項目，最快下月底起分階段入伙。申請方面，由去年6月起至本月初，房屋局已累計收到約21,770份簡約公屋申請。