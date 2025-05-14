紅Van撞車撞人案因爭客問題起爭吵 共4人落網小巴司機涉企圖傷人

執法部門在上周六(10日)上午10時許接獲報案，指一輛私家車在元朗大棠路往大棠方向，近水蕉新村路位置截停一輛小巴，數名男子由私家車落車，與小巴司機理論，期間小巴突然向前駛及倒車，曾兩次撞向私家車，當中一名男子以硬物擊打小巴車身3次，其後小巴沿大棠路往元朗方向逃去。

警員展開調查，發現涉案的小巴司機與同一小巴線的其他司機，較早前因駕駛態度問題發生爭執，所以數名人士在案發時乘坐私家車，在上址截停涉案的小巴司機，與他理論，在爭執期間小巴司機懷疑情緒失控，蓄意撞向私家車逃去。 消息指，涉事紅頂小巴線行駛元朗至大棠，相信小巴司機，疑因爭客問題起爭執。

經翻查大量閉路電視及深入調查後，警員分別在元朗大樹下西路及十八鄉路起回涉案的小巴及私家車，並在元朗及天水圍合共拘捕3名本地男子及1名非華裔男子，4名被捕人士年齡介乎17至41歲。當中小巴司機涉嫌「企圖傷人」被捕，他現時被扣留調查。另外3名被捕人士為私家車司機及乘客，涉嫌「刑事毀壞」，現時獲准保釋等查。

調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。因應今次事件，執法部門連日就該小巴經途經路線進行針對性交通違例事項的執法行動。

案發當日早上大棠路有一輛紅頂小巴被私家車閘停，5名惡漢持鐵通施襲，小巴司機驅車突圍，然後瘋狂向私家車一撞再撞，場面驚險。警員經調查後，當日在區內拘捕兩名男子（30歲及37歲）涉嫌「刑事毀壞」。