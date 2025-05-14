指網紅「伍仔」網上發布言論誹謗　七仙羽入稟促其道歉及賠償

玄學家七仙羽(七師傅)指稱網紅「伍仔」在網上發布有關她的言論對她造成損害，於昨日(13日)入稟高院民事控告「伍仔」誹謗。七仙羽於入稟狀列出29段「伍仔」在其YouTube頻道發布的影片，指影片內有對她構成誹謗及作虛假陳述的言論，令她造成經濟損失及情緒困擾等。她要求法庭頒令禁制「伍仔」繼續發布及要移除相關的誹謗影片，並要求對方道歉及賠償。

原告是趙玲(又名為七仙羽及七師傅)，被告分別是伍博頤(又名為「伍仔」)，以及除伍以外作出相關行為之人士。據入稟狀指，被告自2025年4月開始，在網上及包括「伍仔」的YouTube頻道「伍妞有伍仔」等，發布誹謗原告的影片和留言。入稟狀的附錄亦列出29篇在「伍妞有伍仔」YouTube頻道發布的影片連結，原告認為內有誹謗她的言論。

原告指因被告的行為，令她蒙受經濟損失、名譽損失及情緒困擾。她現要求法庭頒下禁制令、禁止被告作出誹謗行為，及下令移除包括「伍妞有伍仔」內的相關誹謗影片，被告亦須向原告道歉及發出聲明澄清，並賠償她的損失，不過入稟狀並沒有列明具體賠償金額。

案件編號：HCA 919/2025