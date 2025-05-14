涉前年私家車撞律政中心更亭「頂包」　巴基斯坦漢今被判罪成還押候懲

中環於前年7月發生罕見事故，一輛私家車撞向位於下亞厘畢道律政中心的保安更亭，當日一名印度裔男子被捕。警員其後發現當日駕駛肇事私家車的是被捕男子的兄長，並拘捕該兄長及另一名巴基斯坦裔男子，指3人涉「頂包」。3人其後被控意圖妨礙司法公正等罪，該對印度裔兄弟早前分別承認控罪，被判囚18個月及10個月。餘下的巴基斯坦漢則否認控罪，於早前經審訊後，今(14日)於九龍城法院(暫代區院)被區域法院暫委法官黃雅茵裁定罪名成立，被告須還押至6月4日判刑。

本案被告簡馬弗(22歲，巴基斯坦裔，運輸工人)否認一項意圖妨礙司法公正罪，指他虛假地向警務處表示，辛格梓洋是登記號碼為NA6660私家車的司機，以妨礙和阻撓警務處對2023年7月28日，香港中環下亞厘畢道18號律政中心西座外發生的，涉及該車輛的交通意外的調查。同案的2名印度裔被告，即肇事司機辛格梓龍(27歲)及其胞弟辛格梓洋(25歲)，早前認罪後分別判監18個月及10個月。

法官裁決指，沒有證據支持簡馬弗於案發時醉酒及受傷，閉路電視片段亦題示他仍可如常行走，而且動作靈活。被告於案發後乘的士離開，且能跟隨同案被告行動，法官亦拒納他因好奇而返回案發地點的說法，並認為他清楚發生甚麼事，而引導冒認司機的同案被告返回案發地點，故裁定他罪成。控方案情指，當日早上約7時，辛格梓龍駕駛私家車載着簡馬弗及另一人，突然衝上行人路，撞向律政中心保安更亭。他們其後乘的士逃離現場，辛格梓龍返回住所。胞弟辛格梓洋其後換上兄長案發時所穿衣物與簡馬弗乘的士返回案發現場附近，胞弟向警員自稱是肇事車輛司機。簡馬弗於同月29日及31日投案。

案件編號：DCCC 160/2024