大陸配偶自台遣返後首發聲　兩岸官員回應

台灣大陸配偶「亞亞」（劉振亞）早前被指宣傳武統台灣言論，遭內政部取消居留許可遣返大陸。亞亞周二（13日）在返陸45天後首度公開發聲，訴說與孩子被迫分隔兩地的無奈，痛批台灣當局對陸配進行政治打壓；強調自己不會因此退縮，將持續為兩岸家庭發聲。

亞亞認為，民進黨政府用高壓手段打壓不同聲音，甚至將她等陸配貼上「境外敵對勢力」的標籤，形塑類似戒嚴的社會氛圍，並借她做成「殺雞儆猴」的示警案例，打壓支持兩岸一家親的言論。她也反擊外界批評，認為有台媒、名嘴等指控她「假結婚」、「洗人口」和支持武統，全是不實抹黑，相關造謠者也無人道歉，讓她的家庭受到極大傷害。

亞亞批評台灣內政部長劉世芳動用公權力迫害異議，最終用遣返的方式將她逐出台灣，是「政治打壓」，聲稱將回台打官司。劉世芳周三（14日）回應，任何人在台灣主張武統，已經觸犯到台灣的法律，政府一定依法處置，亞亞可按台灣的法律規範來處理。大陸國台辦發言人陳斌華同日表示，民進黨當局刻意刁難大陸配偶，這是不折不扣的政治迫害。他強調，大陸會為陸配維護自身合法正當權益伸出援手、提供支持。