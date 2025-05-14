女子網購加熱煙彈換貨中伏被劫　八少年認罪還押5.30判刑

一名女子於去年4月在網上購加熱煙彈後，發現煙彈失靈並要求換貨，當她到屯門藍地準備換貨時，卻被埋伏在該處的8名12歲至16歲少年襲擊。而其中一人更以扳手向女子的背部施襲，並搶走她的斜孭袋。惟有途人目擊事件，且一邊尾隨該8人並一邊報案。該8人最終被捕並被控項蓄意傷人罪，其中3人另被控項搶劫罪。8人今日(14日)於區院承認控罪，法官決定先索取一系列報告，並押後至5月30日判刑，期間眾人須還押。

8名被告依次為15歲曾姓外賣員、13歲少年、16歲何姓男學生、12歲少年、14歲少年、13歲少年、16歲鄭姓男學生及13歲少年，眾人均承認一項蓄意傷人罪，其中兩名13歲少年和一名14歲少年另承認一項搶劫罪。案情指，梁姓女事主於去年4月13日透過Telegram以300港元向另一名用户購買5盒加熱煙彈，同日提貨時發現煙彈失靈，遂聯絡另一人安排換貨。翌日下午1時梁應要求到兆康站換貨，到達後獲3名不知名男女接待，並帶她到屯門藍地交匯處屯門單車匯合中心附近等候。

期間梁突然被人粗言辱罵，及後見到8名男被告衝過來，其中一人更手持扳手。眾人向梁施襲一至兩分鐘，期間她被人以扳手擊中左邊肋骨，斜孭袋亦被取去，內有一對藍牙耳機、3條鎖匙及一張醫生紙。8人其後逃離現場，但有途人目擊過程，並尾隨8人且報案，警員最終在兆康苑兆賢閣截停及拘捕8人。梁其後獲送院治理，檢驗後發現頭皮及雙手有紅斑、左下胸壁瘀傷觸痛及背部裂傷。

眾被告在錄影會面下稱案發前兩日有一名叫「卞焯賢」的人士叫其中數名被告到兆康站，惟沒有指明目的。眾人集合後，卞叫他們到單車中心襲擊一名女子，但亦沒有說明何故，其後卞有事先行離開。眾被告應要求到單車中心等候，當中的14歲少年見到女事主後指向對方，其餘人遂衝前施襲。該名14歲少年於警誡下又承認從家中取得扳手，用以毆打女事主背部兩下，又應其他被告指示取去女事主的耳機及鎖匙等財物。

案件編號：DCCC 1299/2024