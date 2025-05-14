「演藝同樂日2025」一連兩月舉行　團體呈獻免費音樂舞蹈戲劇演出

康樂及文化事務署將於5月和6月分別在元朗劇院、葵青劇院和沙田大會堂舉行一系列「演藝同樂日2025」活動，一眾藝術家和表演團體將呈獻多項免費的音樂、舞蹈和戲劇演出，以及工作坊和展覽等活動，歡迎市民參與，感受表演藝術的魅力。

首場同樂日下周日(18日)下午2時在元朗劇院舉行，活動包括手鈴、合唱、粵劇、舞蹈和古箏演出及工作坊。市民亦可參加舞台導賞，參觀劇院演藝廳，探索甚少向公眾開放的後台部分，了解先進的舞台設備及運作。劇院大堂將會舉行親子故事時間、書籍展覽及元朗劇院25周年展覽，劇院內的竹林亦會有古箏演出。該場同樂日為慶祝元朗劇院成立25周年誌慶活動之一。

葵青劇院亦於5月25日下午2時15分舉行另一場同樂日。起樂的香港青年爵士樂團成員將為觀眾演奏不同類型的爵士音樂，屆時亦有爵士樂導賞。無伴奏合唱組合半肥瘦會與「十八有藝—葵青社區演藝計劃」的學員獻唱多首流行曲。此外，明日藝術教育機構將演出互動故事劇場《童話王國》，而葵涌及青衣區文藝協進會會帶來精彩的舞蹈演出。

第3場同樂日將於6月8日下午2時在沙田大會堂舉行。香港舞蹈團的專業舞者將親身示範各種中國古典舞及民族民間舞，以導賞和即場互動引領觀眾賞析舞蹈。當日除有粵劇營運創新會的粵劇推廣小劇場和粵劇首飾工作坊外，還有香港戲劇工程的《一個都不能少》互動小劇場，適合一家大小參與。城市藝坊並有導賞活動，穿梭沙田大會堂戶外空間，欣賞由國際知名藝術家設計和創作的雕塑和藝術裝置。