香港中醫醫院草案三讀通過　政府：保障專用名稱免被挪用

立法會今日(14日)三讀通過《香港中醫醫院條例草案》，草案主要是禁止未經授權而使用香港中醫醫院的名稱及產生聯繫。本身是中醫師的議員陳永光發現現時有些機構名稱與香港中醫醫院相似，當局需採取措施，協助市民辨別，而香港中醫醫院亦應加強宣傳推廣，在網絡平台提供信息給公眾查閱，防止被誤導。

目前香港中醫醫院已進入開院籌備的最後階段，計劃在今年12月11日起分階段開展服務。當局指作為本地中醫藥旗艦機構，提供政府資助及市場導向的醫療服務、教學培訓、科研創新及多方協作等5大發展方向，香港中醫醫院亦會擔當「轉化者」的角色，與中醫藥業界及持份者合作，推動中醫藥在本港、粵港澳大灣區，以至國際間的整體發展。

條例草案訂明位於新界將軍澳白勝角路的名稱是「香港中醫醫院」，會有條文保障名稱由中醫醫院專用。當局指香港中醫醫院是一所全新的機構，沒有營運歷史背景，公眾需要時間了解其角色和服務，其名稱被濫用或挪用的風險相對較高。《條例草案》訂明位於新界將軍澳百勝角路1號的醫院中文名稱為「香港中醫醫院」、英文名稱為The Chinese Medicine Hospital of Hong Kong，並會載有條文保障有關中英文名稱由該院專用。任何未經授權而使用該名稱或與之產生聯繫，一經定罪，可處第3級罰款，即1萬港元。

當局指已為香港中醫醫院制訂相應的監控機制，包括營運許可的申請程序及營運規定。政府在服務契約中亦訂明全面的要求，涵蓋醫院系統及架構、管治、質素及風險管理，以確保香港中醫醫院病人的安全，而政府計劃在中醫醫院運作一段時間後，依據中醫醫院的實際經驗，制訂一套長遠而合適的法律架構及監管制度，以規管以中醫為主的醫療機構。

政府於2021年就香港中醫醫院招標，並由香港浸會大學作為承辦機構，承辦機構管理、營運及保養中醫醫院，醫院設有400張病床，首年只設門診及日間住院服務，會視乎進度及供求於投入服務後5年內開展全部服務。