涉訛稱健身教練呃病假　男警被控欺詐7.4再訊

一名32歲男警被指於2019年向醫生訛稱任職健身教練，且無法做輕便工作，以騙取54日病假。該男警於上周三(7日)被拘捕，並被控一項欺詐罪，案件今日(14日)於西九龍裁判法院首度提訊。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至7月4日，待辯方索取文件及提供法律意見，期間被告獲准以1萬港元保釋外出。

報稱警員的被告譚順維(32歲)，被控一項欺詐罪，據悉他駐守於荃灣區，現已被停職。控罪指被告於2019年10月17日，在香港透過欺騙手段，向曾文謙醫生虛稱是一名健身教練，且無法履行輕便工作，意圖詐騙曾醫生為其發出2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假證明，令譚獲益或導致香港警務處或香港特區政府蒙受損失或有重大損失風險。

辯方於庭上有替被告申請保釋，最終獲裁判官批准被告申請。被告除須交出一萬港元現金保釋外，另需遵守一系列保釋條件，包括不得離港、須交出旅遊證件及居於報稱地址，另外亦不得接觸控方證人及不得前往案發地點，即涉案的醫務中心。

案件編號：WKCC 2052/2025