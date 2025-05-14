兩消防員涉輪姦女友人　辯方稱無抗拒發生性行為　事主不同意

兩名消防員涉於4年前在酒店房間輪姦一名26歲女友人的案件今(14日)於高院續審。辯方盤問事主時稱，當日事主於酒後情到濃時分別與兩名被告性交，而事主在性交期間「表現興奮，全程有互動」，完事後亦自行休息。不過事主對辯方的說法表示不同意。

兩名被告依次是李浩田(31歲)及陳卓軒(29歲)，案發時均任職消防員，2人同被控一項強姦罪。控罪指2人於2021年8月20日在香港九龍旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。辯方律師指，案發當日X在「玩酒game」後與兩名被告半躺在同一床上，X躺在中間。其後當陳去洗手間時，X挨在李的肩膊，李攬着X的腰，詢問可否接吻，李在X沒有反對下親吻及撫摸X。辯方指X有配合李的動作，又摸李的下體，惟因李無法勃起，遂要求口交，但X稱李有汗味，他遂到廁所洗澡。

辯方續指，李洗澡後步出廁所，見到X與陳正在性交，李關掉床頭燈並與X對望後，撫摸X及讓X為他口交，X則表現興奮。不過因李射出的精液濺到X的頭髮，令X感不快。辯方指X離開酒店時亦有與李說再見，與陳亦表現親密，X整晚均沒有抗拒與2人發生性行為。X則於庭上表示不同意辯方的說法。

案件編號：HCCC 230/2024