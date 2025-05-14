和合石哥連臣角新廈和石門靈灰安置所 逾1.6萬龕位5.19起可申請

食環署今日(14日)公布，粉嶺和合石、東區哥連臣角新廈和沙田石門靈灰安置所合共逾1.6萬個新建的可續期骨灰龕位於5月19日至6月18日接受申請。

申請人只可為同一位先人填寫1份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料；標準龕位則須填寫至少1位先人的資料。食環署預計於本年第3季進行攪珠和電腦隨機抽籤編配龕位，具體日期稍後公布。在攪珠和抽籤完成後，食環署會通知申請人其申請結果，以及中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號，而非由中籤申請人自行揀選龕位。

食環署表示，將編配新一輪16,150個可續期骨灰龕位，其中包括和合石靈灰安置所第六期4 ,000個標準龕位和50個大型龕位，哥連臣角新廈靈灰安置所6,000個標準龕位和50個大型龕位，石門靈灰安置所6,000個標準龕位和50個大型龕位。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士為龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的龕位。