九記「趕」拍片網紅惹爭議　東呼獨家還原事件真相

早前中環知名牛腩麵店「九記」發生趕客事件，引發關注。事緣有網紅到該店拍攝被老闆阻撓，更一度不准該網紅離開，事件驚動執法人員，影片放上「小紅書」後惹來極大回響，有內地旅客表示影響來港意欲。《東呼即應》找來涉事雙方隔空對質，「九記」老闆澄清不會干涉一般「打卡」，但涉事網紅當日帶隊打燈拍攝，明顯涉及商業價值，才要求對方先徵得店方同意；並強調當天無「禁錮」對方。涉事網紅反指，已選擇最近廁所位置，並只拍攝食物，務求把影響降到最低；又強調當天已給稿件老闆看，內容是讚好及為店舖「平反」。有律師則指，店舖是私人地方，店主有權訂立「不許拍攝」的規矩，特別是如果涉及商業成分，例如網上直播等，店方可要求停止拍攝及刪除，如拒絕的話有機會被追究侵權。

「九記牛腩」老闆潘先生表示，當日發現有3人拿着器材，拍攝、錄音及打燈，來拍攝吃的食物，潘隨即詢問，拍攝前有否問過店方，但對方即時顯得很不滿，又說：「我吃東西在此拍攝也不行嗎？」，更不斷責罵，又強詞奪理，由於不想跟他爭辯，於是報案處理。

潘先生強調只是「提醒」對方，並非要完全阻止拍攝，他解釋10個客人進來，有9個都是拿着手機拍，但該網紅設置很多器材，所以才跟他說不可以進行商業拍攝。潘又指摘涉事藝人網紅故意捉別人的痛處，或者去博取流量來賺錢，強調絕對沒有禁錮他，而是他進來拍攝，沒有徵求店家同意，「現在經濟那麼困難，大家都在工作，不論賺還是蝕錢，大家都在捱，為甚麼要挑起對立呢？」

《東呼》亦成功聯絡涉事網紅秦翊洺Tony，他指當天已選擇最近廁所的位置，並沒有阻礙到店舖，亦沒有影響旁邊的人，亦只是拍進食的食物。Tony稱有跟老闆講解沒有說店舖的不好，反而是說好話，替店舖平反，但老闆的態度就令他就算來吃都不會，之後老闆就說要報警，他又指沒理由要坐在那裏等執法人員，「如果一小時才來或一個半小時才來，難道也要坐在那裏等？」

Tony指沒有跟老闆說要拍攝可能是其疏忽，但見到老闆當時這麼大反應亦令他不解；又認為最重要是老闆的語氣和態度問題，他是去光顧的客人。這個世代香港、內地也有很多人拍片，可以當作宣傳，但打開門做生意一定有人批評好不好吃，就算說也好、不拍也好，都不能去阻止別人。

大律師陸偉雄指，一般食店是私人地方，有權制定規矩管理店舖的秩序，例如不准拍攝或不准直播，因為會影響其他食客或員工，不必要地被迫上鏡，就會侵犯了他們的私隱。如果有商業成分，例如網上直播去吸流量，就必須得到食肆同意才可拍攝，當店員口頭提示又或者勸告禁止拍攝，食客就應該立刻停止，否則就有可能被人告侵權，要作出賠償，亦可能被店方要求刪除內容，以確保有關內容不會不必要地流出，影響其他食客或員工私隱。

至於今次當事人沒有等執法人員來到現場就離開，陸提醒最好留在現場，向到場的執法人員解釋。若對方堅持離開，就不要阻礙他，以避免發生不必要的肢體接觸，或甚至被指控非法禁錮。