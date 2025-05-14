開會期間官員違規飲酒死亡　多人隱瞞事實遭處理

河南省信陽市羅山縣多名官員早前參加中央學習教育會議期間違規聚餐並飲酒，其中一人酒後死亡。中紀委辦公廳周二（13日）通報，分別對多名涉事官員作出處理。

通報指，羅山縣委、縣委政法委3月21日先後召開深入貫徹中央八項規定精神學習教育部署會，翌日中午，羅山縣委常委、政法委書記李獻林組織可能影響公正執行公務的宴請，共10人出席。席間，李獻林與市紀委駐市委政法委紀檢監察組三級調研員林志友，羅山縣檢察院黨組書記、檢察長段巍巍，羅山縣公安局政委汪海洋，以及羅山縣委政法委副書記夏宇共5人飲用4瓶白酒，其中一人同日下午死亡。事後，羅山縣委政法委隱瞞死者飲酒情況，李獻林等人籌錢給死者家屬補償，其中李獻林、段巍巍部分資金是向管理服務對象借用。

河南省委本應給予李獻林開除黨籍、政務撤職處分，因發現其還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，已立案審查調查並採取留置措施。其餘有份出席宴會的8人，分別被給予留黨察看、政務撤職、降職、調職、黨內嚴重警告等處分，夏宇因飲酒後死去而未被通報處理。此外，羅山縣委書記余國芳明因未向上級如實報告，被給予黨內嚴重警告處分。羅山縣副縣長、公安局局長李超因獲邀時未抵制提醒，反安排汪海洋參加，遭黨內警告處分。信陽市委、市委政法委、市紀委監委和羅山縣紀委監委多名主要負責人因履行主體責任、監督責任不力，也分別遭警告處理。