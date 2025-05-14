夫妻檔操控下線收騙款被捕　7事主被呃逾450萬元

澳門一對夫婦涉嫌操控2名「下線」為詐騙集團收取騙款及清洗黑錢被捕。當地執法部門今日(14日)表示，該對夫婦涉及最少7宗相關案件，而6男1女事主均為內地青年，其中5人分別被騙8萬至253萬港元不等，合共涉款451萬港元。涉案夫婦被控相當巨額詐騙及清洗黑錢罪，案件送交澳門檢察院處理，澳門當局將繼續追緝其他詐騙集團同黨的下落。

被捕澳門男子姓余，41歲，報稱商人；其妻子姓梁，38歲，報稱家庭主婦。案情指，今年4月14日，其中1名男事主報案稱於3月接獲冒充「公檢法」人員來電，指其涉及跨國詐騙及洗錢犯罪，要求繳納「保證金」及辦理取保候審。事主信以為真，先後按指示向指定的香港銀行帳戶轉帳，並在澳門將33.5萬港元現金交予一名譚姓內地中年男子。

經調查後，澳門執法部門發現，除上述報案人外，另有6名內地青年分別於3月至4月期間，同類接獲「公檢法」電騙，均被以「涉嫌經濟犯罪」為由脅迫轉帳或繳交款項。當中4人曾將現金交予譚姓男子，其餘2人則無金錢損失，但報稱曾收到譚姓男子派發的虛假公安文件。

至上月17日，澳門執法部門拘捕一名譚姓男子及一名周姓女子，並證實二人合作將騙款最終轉到集團「上線」，該案當時已送交檢察院處理。惟經進一步調查證實，譚男及周女亦為電騙受害者，二人被詐騙集團利用「戴罪立功」，協助集團派發假公安文件及收取騙款，最終將騙款轉交涉案的余男及梁女夫婦，澳門當局其後在昨日(13日)傳召該對夫婦問話，2人雖然拒絕合作，惟他們遭揭發最少收取390萬港元騙款被拘捕。