路氹賭場內與賭客匯兌　換錢黨斷正檢8.2萬元籌碼

澳門再有換錢黨當眾與人非法兌換斷正。當地執法部門今日(14日)表示，日前在路氹一間賭場進行執法行動期間，揭發從事換錢黨的男子與賭客一手轉帳一手交籌碼，其後在該賭客入場「搏殺」後截停兩人，並扣押8.2萬港元籌碼。涉案換錢黨被控經營為賭博的不法匯兌罪，案件已移送澳門檢察院偵辦。

被捕內地男換錢黨姓郭，33歲，報稱無業。案情指，澳門執法部門本周一(12日)中午在路氹開展巡查行動，期間在一間酒店發現兩名男子形迹可疑，人員從旁監視並發現賭客透過手機向涉案換錢黨轉帳後，隨即從對方取得5,000港元籌碼，二人其後各奔東西。該賭客獲得籌碼後進入賭場並輸掉部分籌碼，執法人員見時機成熟上前截查兩人。

截查期間，涉案換錢黨供認自今年4月中旬開始在賭場及周邊開展不法匯兌活動，至今共賺取約1萬元人民幣。調查資料顯示，被捕男子當日收取4,850元人民幣為有關賭客兌換5,000港元，當中賺取200元人民幣。人員其後扣押該換錢黨疑用作不法匯兌的7.8萬港元籌碼，同時扣押相關賭客疑不法匯兌所得的4,000港元籌碼。