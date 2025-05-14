聖德肋撒醫院壞冷氣　冷凝水濺病人身　調查指不涉手術部位

聖德肋撒醫院近日被揭主座大樓去年中發生半小時的冷氣故障，當時主座2樓正有約10宗手術進行，有指部分冷凝水濺到病人身上。負責手術的醫生認為構成感染風險，要求當局跟進。衞生署隨後證實事件，但指事件不須呈報，又引述調查指無水珠滴落到病人手術部位，的空氣檢測亦沒異常，認為並無足夠證據顯示醫院違規。

衞生署今日(14日)再就事件表示，於去年9月2日接獲醫生通報，指聖德肋撒醫院位於2樓的手術室在去年7月31日傍晚發生約1小時空調中斷。雖然空調中斷不屬於私家醫院須呈報事件，衞生署認為事件可能涉及病人安全，隨即於接獲通報同日展開調查，包括派人到訪醫院進行巡察、審查醫院相關文件、評估應變措施成效、了解在空調中斷時手術室的環境狀況，以及跟進後續處理措施。

調查發現空調系統故障歷時約1小時，期間各個手術室有10宗手術進行。醫院解釋當時已隨即於進行較高風險手術的手術室加置除濕機，包括投訴醫生其時進行手術的手術室。按醫院及在場護士說明，該手術室內冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位。在事件期間作感染控制用途的手術室之通風系統，包括空氣過濾設備、每小時換氣率及正壓環境，均維持正常運作。醫院除了已即時應對事件，亦已與承辦商協商找出原因和採取措施，避免類似情況再次發生。

署方續指，醫院事後隨即跟進手術室的空氣檢測，亦監察受影響時間內進行手術的病人之感染狀況，結果並沒有發現異常。衞生署按所能掌握的事件相關證據，認為並無足夠證據顯示醫院違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的規定。

至於衞生署曾否接獲病人投訴，署方說去年9月12日接獲一位公眾人士來電，查詢對私營醫療機構作出投訴的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事。秘書處已按其要求將投訴程序及投訴表格及法定聲明表格傳送至其提供的電郵地址，亦獲該人士以電郵確認收取。但投訴委員會並無接獲有關人士就是次事件作出投訴。