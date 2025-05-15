香港仔避風塘擬擴建　料生態影響不大　東防波提建公共空間

上屆政府提出「躍動港島南」，其中包括擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，並預計於明年至2030年之間進行，包括將避風塘向南擴展，提供額外約24公頃的避風泊位、興建新的東西兩面防波提、改建現有防波提作公共空間，及建行人步道連接大樹灣海濱長廊。土木工程拓展署委聘的顧問公司指，附近一帶海洋棲息地的生態價值屬非常低至低，工程對環境影響不大，又稱若避風塘不擴建，未來船隻碰撞和衝突的風險將增加。

港府要發展遊艇旅遊，而統稱為香港仔避風塘的香港仔南避風塘、香港仔西避風塘及3個避風碇泊處(即熨波洲、聖士提反灣及大潭港)是遊樂船隻停泊的熱點之一。海事處估算，遊樂船隻對避風泊位面積的需求預計會由2021年的240.3公頃增加至2035年的311.1公頃，屆時將會面臨不足。

最新上載的擴建香港仔避風塘環境影響評估報告披露，整個工程項目範圍約佔46公頃，包括擬議新的東面防波堤，堤上建設公共空間，公眾可欣賞優美景色，堤身設公眾登岸設施連接水路；行人步道連接擬議東面防波堤和大樹灣海濱長廊；並改建現有東面防波堤的堤頂作公共空間等。

報告指出，香港仔避風塘及附近水域共識別出4種生境類型，主要為海洋生境，並記錄了32種具有重要保育價值，但覆蓋率較低的珊瑚物種，其中包括秘密角蜂巢珊瑚和捲曲黑星珊瑚；而底棲和潮間帶群落只記錄到文昌魚一種具有重要保育價值的物種。不過，在最近的調查中，兩個群落均未記錄到具有重要保育價值的物種，該處整體的生境均被認為只具有非常低至低的生態價值。

項目亦採用了高效的防波堤設計，減少地基範圍，從而將對海床及海洋生態的干擾降至最低。而擬議行人步道採用淺層地基設計，避免大規模的打樁及地基工程，並將以離岸方式建造，保留現有在玉桂山與鴨脷排之間形成的連島沙洲之獨特天然地貌，亦減低對大樹灣現有海岸線，特別是位於海濱保護區內的現有海蝕洞之影響。

另一方面，設計亦將引入約570米生態海岸線，包括提供生態磚、潮汐池和海鳥棲息處，並延伸在擬議的防波堤、行人步道及其附屬防止船隻碰撞系統，以提高生物多樣性。報告又稱，擬議及改建的防波堤之潮下部分、東面防波堤的擬議行人步道將設人工硬質基底、潮下硬底棲息地，促進珊瑚和其他附著生物的聚居定殖。

報告指出，擬議新增的24公頃避風泊位面積預計將大幅紓緩南區泊位不足的壓力，並容許旅客經水路前往大樹灣，亦能滿足發展遊艇停泊設施，及帶來相關潛在的經濟效益，因此被視為最佳方案。若香港仔避風塘沒擴建，而船隻數量和密度進一步上升下，料船隻碰撞和衝突的風險將增加，尤其是在高峰時段和颱風季節，遊樂船隻和漁船在擁擠水域中運作，屆時將出現更多安全隱患。