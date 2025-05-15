縣志用「日治」表述日本佔領時期　議員批不妥

台灣雲林縣志即將編纂完成，其中用「日治時期」表述日本佔領時期。雲林縣議員李明哲周二（13日）在縣議會指出，雲林縣志對日本佔領台灣進行屠殺高壓統治的時代輕描淡寫，無法對歷史上的受害者交代。

李明哲表示，6月26日「原住民抗日紀念日」已被立法院通過，雲林縣縣志號稱要找回失落的那一塊拼圖，卻把日本佔領台灣的這一段時間進行的屠殺高壓統治，用「日治」來輕描淡寫。他指出，台灣的專家學者很奇怪，日本專家學者都自己說是「佔據」台灣，只有台灣人在講日本「統治」台灣，歷史是由後人定義以前的人，日本佔據台灣50年，使用「日治」字眼彷彿過去對台灣土地所造成的傷害、殘害變得非常雲淡風輕，再過10年恐怕已經沒人知道日本占據台灣的歷史，這樣解釋他無法接受。

雲林縣文化觀光處處長陳璧君回覆指出，這個議題與縣志總編撰及學者專家討論過，考量台灣是中國清朝時期被割讓，由日本做統治，全台所有縣志的編撰90％以上也以「日治」為時期用語，雲林縣志編纂專家學者亦認同以「日治」來做論述，這部分重專家學者的解釋。至於日本曾進行的高壓統治是一個歷史部分，學者及專家會對這個部分做詳細的調研，包括雲林大屠殺及抗爭活動都會有非常詳細的紀錄。