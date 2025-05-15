汕頭豪宅遭政府強拆　傳耗資10億人民幣興建

位於廣東省汕頭市的豪宅「英之園」據報耗資10億元人民幣（約10.9億港元）興建，但近日傳將被強制拆除。汕頭市潮陽區人民政府工作人員周二（13日）表示，當地確實有英之園這個地方，有關部門正在處理。對於英之園是否真如網傳「耗資10個億」，區政府工作人員稱暫無法提供相關資訊。

潮陽區人民政府本月9日發布的強制拆除公告指出，西臚鎮西二社區原村民陳某彪未經有權批准機關批准，擅自在汕頭市潮陽區西臚鎮西二社區鯉魚溝洋坊佔用該社區集體土地約57畝建設英之園。經汕頭市自然資源局立案調查，責令陳某彪拆除在非法佔用約54畝集體工業用地上建成的樓房、涼亭、大門和圍牆並清理現場，同時處以罰款。由於陳某彪逾期未履行拆除義務，公告限其在45日內自行拆除上述違法建築物和設施，否則潮陽區人民政府將依法強拆。由此可見，當地政府已非首次頒令拆除相關建築物。

報道指，英之園名義上由陳英彪興建，但實際上是由西臚陳賜雄、陳賜平、陳賜隆三兄弟投資。英之園採用潮汕當地特有的「駟馬拖車」布局，造工用料一流，包括4幢四合院風格的傳統建築、7幢現代別墅以及其他搭配建築。有關陳賜隆的相關資訊不多，陳賜雄與陳賜平則是廣東英之皇集團的控股股東。英之皇集團旗下直接或間接控股多間公司，涉及房地產、物業、投資、商業管理等多領域。第三方平台資訊顯示，陳賜雄與陳賜平有多條被限制高消費、股權被凍結的訊息。