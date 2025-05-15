男子買普洱茶餅無生產日期 法院判賣家退1賠10
2025年05月15日 09:04
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北京市第四中級人民法院認為經營者需對產品來源和標籤完整性負責。
北京一名男子在某電商平台花費2,880元（人民幣，下同，約3,110港元）購買普洱茶餅。到貨後發現茶餅外包裝上顯示有關產品名稱、淨含量等訊息，唯獨缺少生產日期。內媒周三（14日）報道，北京市第四中級人民法院判定賣家退還事主花費的金額，並支付10倍賠償2.88萬元（約3.1萬港元），小陳應退還涉案茶葉給賣家。
男事主小陳發現普洱茶餅缺少生產日期後，隨即向店舖客服反映，對方指廠家忘標生產日期，茶是2008年生產，並稱小陳不滿意可以將茶葉退回，已經喝了可以留下，就當作贈送。店舖表示，涉案商品包裝是原封包裝，他們並未打開查看，所以涉案商品出現的情況不是自己的問題，而是生產商的問題。他們並未和生產廠家直接對接過，而是通過中間商採購，且中間商稱茶葉包裝上的生產廠家確實存在。
法院表示，涉案商品的茶餅經過特定工序處理，改變了茶葉基本自然性狀，不再是源於農業的初級產品，且經過包裝，應屬於預包裝食品范圍。預包裝食品的生產日期屬強制性標示項目，而且對於涉案茶葉來講，特定年份生產是其主要賣點，勢必會對消費者造成認知上的引導，生產日期的遺漏屬於商品關鍵訊息缺失。即便商品通過中間商釆購，經營者仍需對產品來源和標籤完整性負責，不能以未直接對接廠家為由推卸責任。