男子買普洱茶餅無生產日期　法院判賣家退1賠10

北京一名男子在某電商平台花費2,880元（人民幣，下同，約3,110港元）購買普洱茶餅。到貨後發現茶餅外包裝上顯示有關產品名稱、淨含量等訊息，唯獨缺少生產日期。內媒周三（14日）報道，北京市第四中級人民法院判定賣家退還事主花費的金額，並支付10倍賠償2.88萬元（約3.1萬港元），小陳應退還涉案茶葉給賣家。

男事主小陳發現普洱茶餅缺少生產日期後，隨即向店舖客服反映，對方指廠家忘標生產日期，茶是2008年生產，並稱小陳不滿意可以將茶葉退回，已經喝了可以留下，就當作贈送。店舖表示，涉案商品包裝是原封包裝，他們並未打開查看，所以涉案商品出現的情況不是自己的問題，而是生產商的問題。他們並未和生產廠家直接對接過，而是通過中間商採購，且中間商稱茶葉包裝上的生產廠家確實存在。

法院表示，涉案商品的茶餅經過特定工序處理，改變了茶葉基本自然性狀，不再是源於農業的初級產品，且經過包裝，應屬於預包裝食品范圍。預包裝食品的生產日期屬強制性標示項目，而且對於涉案茶葉來講，特定年份生產是其主要賣點，勢必會對消費者造成認知上的引導，生產日期的遺漏屬於商品關鍵訊息缺失。即便商品通過中間商釆購，經營者仍需對產品來源和標籤完整性負責，不能以未直接對接廠家為由推卸責任。