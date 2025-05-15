中歐金融工作組開會　深化重點領域合作

中歐金融工作組第二次會議周二至周三（13日至14日）在比利時布魯塞爾舉行，中國人民銀行副行長宣昌能與歐盟委員會金融穩定金融服務和資本市場聯盟總司長貝里根共同主持會議。雙方將繼續深化重點領域合作，推動更多實質性成果落地，並及時向中歐經貿高層對話及雙方領導人報告合作成果。

作為落實第十次中歐經貿高層對話重要共識的關鍵舉措，中歐金融工作組去年在北京舉行首次會議。今次中方與會單位包括中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會和國家外匯管理局；歐方則有歐洲中央銀行、歐洲銀行業管理局等機構。會議圍繞全球經濟不確定性、中歐各自宏觀經濟形勢與金融穩定形勢、銀行業保險業監管、養老基金與租賃公司發展等議題深入交流，並討論可持續金融、跨境數據流動與跨境支付體系建設等新興領域合作。

雙方高度評價中歐金融工作組成立以來取得的成效，一致認為該機制是中歐金融政策溝通的重要渠道、解決實際問題的關鍵平台及探討全球經濟與金融問題的專業論壇。作為中歐金融工作組的配套活動，中歐金融機構圓桌會同期舉行。中歐金融管理部門聽取與會金融機構就金融數碼化轉型、金融科技創新等前沿領域提出的建議，並就優化市場准入、促進業務創新等具體訴求溝通。與會各方一致同意建立常態化交流機制，共同推動中歐金融合作向更寬領域、更深層次發展。