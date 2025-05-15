內會成立小組委員會審議國安附例　即日開兩次會議

立法會內務委員會今早(15日)召開開特別會議，處理《維護國家安全條例》附屬法例。但整個會議10分鐘內便完結。小組委員會成立後，同日上午11是及下午2時立即召開2次會議。被問到預料何時相關議程會被程上立法會，有議員透露，由於相關附屬法例是「先訂立，後審議」，現時已經生效，毋須再經首、二、三讀程序。

《維護國家安條例附屬法例》小組委委員人數15人，同樣是去年審議《維護國家安條例草案》委員會的成員，亦由廖長江任小組委員會主席。內會主席說作出修訂的期限是6月11日，可在6月4日作出預告。

在今早的特別會議上，內會主席引述政府來函表示，現時全球政治形勢嚴峻，國家安全風險可能突如其來，因此不能掉以輕心。內會主席認同要「早一日、得一日」立法，化解國家安全風險，並得立法會主席同意召開特別會議。

內會副主席陳健波指，兩項附屬法例急切、重要，建議盡快在內會下成立小組委員會。為確保審議工作連貫性，他認為2項附屬法例都是基於《維護國家安全條例》建立，建議由

去年審議《維護國家安全條例》的原由主席、副主席、委員共15人，審議相關法例。出席的議員陳振英、張宇人、盧偉國亦發言支持相關建議，沒人表達不同意見。

《維護國家安全(中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署)規例》，及根據《國安條例》第42條，由署理行政長官作出《維護國家安全(禁地宣布)令》，兩項附屬法例於同日刊憲並即時生效。

宣布禁地令列出公署6個地區為禁區，規例則訂定妨礙公署履職的新罪行，最高可判罰款50萬港元及監禁7年，而假冒公署人員，最高可判罰20萬港元及監禁3年。