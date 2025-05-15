24款易潔鑊　4款防黐底不符標準　2款手柄未能通過防火測試

不少家庭都會用易潔鑊，貪其煮餸「唔黐底」。不過，消費者委員會測試24款易潔鑊樣本，發現4款樣本未能符合歐洲標準中防黐底測試的要求；5款樣本塗層未能符合耐用標準；另有2款手柄未能通過防火測試存安全風險；而多款易潔鑊傳熱速度、熱力分布表現參差，當中傳熱最快和最慢的樣本加熱至標準溫度需時相差逾9倍，最慢的要等近16分鐘；消委會促請廠商改善產品設計和使用說明，消費者使用時亦應留意手柄溫度及其與爐火的距離，以免發生意外。

測試模擬易潔鑊使用一段時間，使用儀器在樣本鑊面打磨500次，然後在沒有加入食油的情況下煎班戟，並重複測試5次，發現4款易潔鑊樣本防黐底表現未能符合標準，其中Vita Craft、EZ COOK PROFESSIONAL、及意美廚樣本未能使用鑊鏟完整取出班戟，另外Rossetti樣本的部分塗層則於煎煮過程中剝落，並黏附於班戟上，防黐底表現欠佳。惟消費者日常煮食時一般會加入食油，如妥善保養，類似黐底或剝落等情況未必會出現。

測試另將易潔鑊加入番茄及番茄醬汁後於室溫靜置7天，發現5款採用PTFE塗層的易潔鑊，包括Fissler、和樂亭、ecHome、Rossetti及Home Coordy出現微細氣泡，反映其塗層或已被腐蝕，未能符合歐洲標準要求。

另一方面，Home Coordy及Topvalu BESTPRICE易潔鑊手柄未能通過防火測試，4款樣本過熱欠標示，以火燄點燃手柄後，火源移開15秒內未有自動熄滅，未能符合標準要求，有機會在高溫煮食或接近火源時出現危險。而全部樣本在手柄強度及耐用程度方面均表現理想，未見彎曲、變形或鬆脫情況。

至於手柄溫度測試，樣本加入食油後加熱至200°C並維持30分鐘，再於距離鑊邊三分之一位置量度手柄底部的溫度。結果顯示6款樣本的金屬部分所量得的溫度高於標準要求之上限(攝氏55度)，其中2款由於有在包裝或說明書上標示須使用隔熱裝備（如隔熱手套），仍符合標準要求；惟其餘4款樣本均沒有在包裝或使用說明書上標示警告字句，未能符合歐洲安全標準，使用時或會因過熱而引致燙傷。

ecHome代理商表示是次測試中量得較高溫度的金屬部分於正常使用下不會觸及，並不構成危險。該公司亦會於包裝上增加提示，提醒用者在煮食時應小心燙手，並應使用隔熱裝備。另外，該公司亦表示已就耐腐蝕測試去信廠商，並於實驗室進行相同測試，結果產品未有出現腐蝕情況，估計只屬個別事件。該公司亦會於包裝上增加提示，提醒用者在煮食酸性食物後應盡快清洗，以免影響塗層使用效果和耐用性。

Rossetti供應商表示該型號於2022年生產，而該樣本未能符合的熱力分布和防黐底測試是按歐洲標準EN 12983-1最新的2023版本，該兩項測試並不存在於舊版之中。另外，該公司亦向本會提供產品安全測試報告，表示產品符合德國LFGB和其他相關安全要求。

意美廚 IDEALE CHEF的供應商表示該型號已經停產，而該樣本未能符合的熱力分布和防黐底測試是按歐洲標準EN 12983-1最新的2023版本，該兩項測試並不存在於舊版之中。該公司認為是次測試應參考舊版標準進行。