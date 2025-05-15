消委會去年接650宗傢俬投訴　有市民以陳列品取代新購梳化

市面上的傢俬五花八門，市民無論訂造或到實體店選購，都會花盡心思務求覓得心頭好。然而，消委會過去不時接獲關於傢俬的消費爭議，去年就有多達650宗相關投訴，較前年升17%，而今年頭4個月已接獲146宗投訴。涉及的個案中，包括網購傢俬與網站所見不同、收到的傢俬品質不如陳列品、訂造傢俬尺寸有誤等，涉及不同範疇，消委會提醒經營者要審視其免責條款的合理性，加強生產傢俬的品質管理，以免損害商醬，影響消費者對業界的觀感。

溫先生在網上瀏覽時發現網店A，其網頁只設英文，主打北歐原木風格的傢俬，期間，他發現一張價值2,900港元的原木弧邊書桌，並被其入式設計的抽屜所吸引，尺寸也合適於是下單購買。惟他收貨時才發現包裝盒上印有簡體中文，品牌亦與網站所列不同。安裝後，他又發現書桌的實際深度只有55厘米，較網站標明的58厘米，超出1厘米公差範圍。而書桌的抽屜並非入榫設計，對書桌品質十分不滿，認為貨不對辦，遂要求網店A退貨退款，但遭商戶拒絕，他向消委會求助。

網店A回覆消委會時表示，其網站已列明「圖片只供參考」，貨品在設計上或會存有細微差異。另外，網店A也沒有解釋包裝盒上的品牌與網站所列的品牌或該公司的關係。網店A表示理解客戶不滿，因此可安排退款，但需根據其退換貨政策扣除500港元的收貨費及產品售價20%的重新包装費，合共約1,080港元。溫不接受此安排，認為產品實物跟網站描述有明顯差別、亦嚴重影響使用體驗，商戶理應提供全額退款。由於雙方未能達成共識，溫打算諮詢法律意見，再決定下一步行動。

另一個案涉及梳化，王小姐特意到不同傢俬門市物色心儀梳化。她看上B商戶的一張淺灰色兩座位半真皮梳化，認為其設計合適，皮紋細緻，坐感舒適，售價4,500港元也符合預算，於是決定下單購買，連同運費350港元，共繳付約4,850港元。

收貨後，王在梳化坐了約三小時，發覺坐感與陳列品不同。仔細檢查後，她發現座位及背靠的海綿不如陳列品鬆軟，真皮上亦有多處皮疤，粗糙的皮紋與陳列品光滑細緻的皮質明顯不同，懷疑兩者用上不一樣的皮。她遂向B商戶投訴，但B商戶否認皮質有異，更建該她向消委會投訴﹐王遂向消委會尋求協助。

B商戶回覆消委會時表示，較早前已派技術人員上門檢查梳化，確認其木架結構、彈弓等均符合生產標準。然而，B商戶表示理解王小姐對梳化的坐感及皮質不滿，因此，相關門市經理已直接聯絡王小姐作跟進，並安排她到門市試坐陳列品梳化。王小姐坐後仍然覺得陳列品的品質較好。最後，雙方同意以陳列品替換王小姐家中的梳化，個案最終得以解決。

林先生同樣在訂購梳化時出現糾紛，他向C商戶訂造一張全長120吋的三座位加貴妃椅的真皮梳化，特別要求微調座位闊度至每個座位26吋、貴妃椅30吋，售價為24,300港元。林特意確認發票有列明上述的尺寸要求。然而，他在收貨後發現座位和貴妃椅的尺寸與要求不周。實際送貨的梳化座位每個闊24吋、貴妃椅闊31吋。

林即時向C商戶投訴，要求重造一張正確尺寸的梳化。經過兩星期交涉，C商戶回覆表示多加了海綿令座位「脹了」，使用一兩年後海綿便會被壓實，座位將孌得較開，因此拒絕重造要求。林認為C商戶解釋不合理，遂向消委會投訴。

C商戶回覆消委會時表示，梳化的總長度為120吋，符合產品描述，又指如按林的座位闊度要求，梳化的整體比例會受到影響，並稱銷售時已向林清楚解釋于工製品通常會有輕微尺寸誤差，發票上亦列明正負2吋的公差，故拒絕更換。林不接受C商戶的回覆，並質疑C商戶涉嫌達反《商品說明條例》，會考慮向香港海關查詢。