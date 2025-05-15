44款智能手錶手環量度步數心率等表現參差　數據屬推算僅供參考

智能手錶及智能手環一般具備心率和步數量度、運動項目紀錄等功能，但消費者委員會發表國際消費者研究及試驗組織(ICRT)的測試中44款於本地有售的樣本，發現有3款樣本可能將輕微的手部動作推算為步數，引致步數數據的偏差高達59%至74%；2款樣本於大部分活動情況下的量度心率偏差均逾11%，於踩單車時的偏差更逾21%。消委會提醒消費者，智能手錶或手環得出的健康及運動數據均是估算，只適宜作參考之用，更不能作醫學用途。

測試的由ICRT統籌，樣本主要購於歐洲，當中38款智能手錶樣本售價由199至9,799港元不等；6款智能手環則售139至498港元。測試發現，現大部分樣本估算步行及跑步步數的表現均不俗，偏差不超過7%，但博能Polar的3款樣本日常步數偏差逾高達59%至74%，相信樣本把輕微的手部動作都推算為步數。而在推算距離的測試方面，沒有配備GPS的華為Huawei Watch Buds及CMF by Nothing Watch Pro智能手錶樣本的平均估算距離偏差則分別為34.3%及18.7%，表現明顯較遜色。在智能手環方面，有Samsung Galaxy Fit3樣本的估算距離偏差達19%，僅獲2.5點評分。

測試又發現，Withings兩款智能手錶樣本於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%，於踩單車時量得的偏差更逾21%，影響整體量度心率的表現，僅獲2點評分；同獲2點評分的還有小米智能手環樣本，於大部分活動情況下量度心率的偏差均逾11%。另外，小米Watch 2 Pro及Huawei Watch Buds的智能手錶樣本量度血氧量的偏差較高，僅獲1.5點及1點評分。

另外，消委會指，全部樣本的內置可充電池由電量耗盡狀態充電至全滿需時1小時至2.9小時，充滿電後可使用時間由1.5天至逾20.8天不等，差異非常大。但有3款智能手錶樣本的電量只能維持約1.5天至2.2天，差不多隔天便要充電1.8小時至2.4小時才能充滿電，續航力較遜色。1款智能手錶樣本於耐跌撞測試，從0.8米高跌落瓷磚地面5次後，錶面出現破裂。