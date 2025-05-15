易潔鑊傳熱速度參差大　最慢要等近16分鐘先達標

家庭煮婦要煮餸「唔黐底」，或許要多付電費或燃氣費。消委會易潔鑊測試發現，多款易潔鑊傳熱速度、熱力分布表現參差，當中傳熱最快和最慢的樣本加熱至標準溫度需時相差逾9倍，最慢的要等近16分鐘。消委會指出，易潔鑊若傳熱過慢或不均勻，不僅難以掌握烹調時間，影響煮食表現，亦可能因延長煮食時間而增加能源消耗，未必符合消費者期望。

是次測試的樣本售價介乎90至1,750港元，樣本標示的4種塗層物料包括聚四氟乙烯(PTFE)、石紋／顆粒紋／鑽石、陶瓷，以及網紋／蜂巢紋。其中8款樣本(售價由130至1,750港元)總評獲5分，反映無論平貴都有好選擇。

測試將24款直徑為26厘米或28厘米的易潔鑊加熱，待平面部分的最低溫度達攝氏190度，並記錄所需時間。結果顯示，有6款樣本可於2分鐘內升溫至攝氏190度，當中最快的僅需約1分半鐘；相反，Fissler、和樂亭、Tefal和Ballarini樣本加熱時間需逾5分鐘，最慢的Ballarini樣本更需時近16分鐘。

至於熱力分布方面，根據標準要求，當鑊面平面位置的溫度最低點達攝氏190度時，其餘部分的最高溫度不應超過攝氏290度。測試中Vita Craft、EZ COOK PROFESSIONAL、diseno及意美廚 IDEALE CHEF的樣本超出最高溫度限值，其中3款樣本屬網紋或蜂巢紋塗層，或因塗層表面呈網狀並凸起，以致未能均勻受熱。

另外，廠商近年開始為易潔鑊提供保養服務，測試一半樣本的廠商有為其產品提供保養，保用期由7日至10年不等，保用範圍一般包括因產品材料和工藝上的生產問題所引致的損壞。另外，有2款樣本標示鑊身採用回收鋁製造，且煮食表現和化學測試方面的結果均理想，顯示重用金屬作為升級再造實屬可行。

消委會建議消費者，首次使用易潔鑊前，宜以暖水混合清潔劑清洗，或加熱水浸泡一晚後再清潔，有助減少可能釋出的雜質或非揮發性物質；應避免配搭金屬鑊鏟及其他金屬廚具使用，切勿在未有加入食物或煮食油時便過度加熱，以減少損耗或磨損易潔塗層；烹煮食物後，應待易潔鑊冷卻至室溫後才清洗；清洗時應使用柔軟海綿，避免使用百潔布、鋼絲擦等粗糙物料，以免刮損塗層。