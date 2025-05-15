新冠病毒傳播較去年高峰期上升　專家：嚴重個案相對較低

感染新冠病毒個案近期急增。衞生防護中心數據顯示，過去4星期成人感染新冠嚴重個案有75宗，當中6人死亡，數字較對上四個星期嚴重。有專家指根據對上一星期的污水檢測結果顯示，新冠病毒傳播的確是較去年高峰期上升，但同期的嚴重個案相對較低，對社會整體影響愈來愈輕，個人感染的徵狀亦較輕微。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(15日)在電台節目中指出，由於每個人經過多次感染後，身體抗體有記憶，防禦新變異株能力較高，每次病徵愈來愈輕，接種疫苗後抗體可維持3至6個月，唯一要做的是最脆弱的人群，即體弱及長期病患者，需接種疫苗以阻斷傳播。

對於近期個別小童感染個案，出現同時感染新冠、腺病毒及鼻病毒，併發嘶吼症，以及長期病患小童打過疫苗亦感染而變嚴重個案，劉宇隆指是可以發生一次感染3至4種病毒情況，受多重感染也會較嚴重。

他解釋，因為第一重病毒攻陷第一道防線，第二重病毒可以長驅直入，當中或與先天免疫缺陷有關。根據統計有約1%屬於先天免疫功能缺陷，他指正研究是否需要推行大規模檢測，檢視是否有先天免疫力缺損。