政府擬修例讓中醫轉介職業治療　業界：可加強協作

政府早前公布《2025年輔助醫療業（修訂）條例草案》，把職業治療、物理治療等「輔助醫療業」改稱為「專職醫療業」；允許病人接受醫生或中醫師診斷後，12個月內毋須轉介便可直接尋求專職治療服務等。

中文大學中醫學院院長林志秀今日(15日)在電台節目中指出，中醫業界對建議反應正面，轉介專職醫療可加強聯繫協作，業界暫時不清楚何謂指定轉介情況，需要繼續詳細討論，至於中醫師日後需具備哪些專業資格亦有待確定。他有信心畢業生有能力處理，為病人作出安排適當跟進，因為容許中醫師轉介可避免誤診，例如病人有骨折情況，中醫師或不能施行部分治療方法，轉介專職診治，將更合適。

對於修例亦建議新增有限度註冊新途徑，容許合資格非本地培訓專職人員從事某類別工作，職業治療師學會會長方少麗指出，業界理解有關建議目的在於紓緩人手壓力，但要確保有關人員的專業水準、具備一定言語能力以助病人溝通、同時符合香港職業治療管理局註冊規定等。

她續稱，政府修例建議指定情況下，病人毋須再尋求醫生轉介，免卻排隊需時的情況，當發覺病人病情有轉變，可提醒他們再去看專科醫生，發揮溝通協作的功用。

她又指政府修例建議有助建立跨專業合作，如要提高準確性，應把職業治療及其他復康知識，納入中醫持續專業進修課程，建議政府在6至12個月內，牽頭舉行跨專業論壇研討會，亦要訂立臨床指引，協助中醫界了解在甚麼情況下可進行轉介。