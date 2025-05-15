國安公署列禁地　門外影相跌咗5蚊入內執番　議員關注會否違法

立法會根據《維護國家安全條例》制訂的兩項附屬法例小組委員會今（15日）召開會議，討論《維護國家安全(中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署)規例》及《維護國家安全(禁地宣布)令》。

早前擔心市民誤入禁地的議員楊永杰認為，傳媒已報道「禁地」座標、地址，相信如非「心懷不軌」應不會誤闖。雖然當局已強調相關減低不涉民居，但他認為相關地點始終是市民生活的附近，關注市民「影相影到」會否違法，以及如何防止減低附近學校的學生誤進。

當局解釋，主體法例已說明需要視乎「意圖」，「普通行過係門口影張相呢，我相信你就唔係有意圖嘞」。當局又表示，「禁地」標示清晰，只是大樓的「邊界」，亦有清晰指示讓公眾明白何謂減低，會讓執法部門的學校聯絡主任與學校聯絡。

另一議員謝偉銓關注會否禁止無人機進入「禁地」。當局指主體法例關於「間諜活動」的條文表明，不得使用無人工具接近、查察，從上方或下方越過，有意圖、「立心不良」的情況下「梗係唔得啦」。謝又關注雖然座標在法律上清晰，但市民大眾未必容易理解，提供更多資料是「非常之好嘅」。

委員會副主席陳克勤關注部分減低與市民生活的地方只是一步之遙，仍有要有機制保障無惡意、誤闖的市民，舉例「行過跌咗個5蚊銀，我入去執返」。當局指禁地以「牆」作為分隔，不會存在誤入的情況，又指人員可命令相關人士離開。

陳克勤又關注假如日後港府和公署對於是否啟動55條有分歧，將如何解決。當局指特區政府有責任協助公署查找，相關行為是否涉及55條的情況，亦要中央批准。當局又補充，相信實際情況不會出現分歧。

委員會主席廖長江關注目前只有提供虛假資料相關的罪行有域外效力，為何其他5項沒有。當局指如啟動55條審訊，會在內地指定法院進行，為防止相關人士在內地提供假口供，在域外為相關條文提供域外效力。當局又認為一般情況下其他罪行較難在域外干犯。

議員葉劉淑儀關注「煽動罪」亦是國家安全相關罪行，關注執法權如何分配。當局解釋，條文分為「危害國家安全犯罪」及「本法規定的危害國家安全犯罪」，後者之規定《港區國安法》的4項罪行。當局指55條只限於「本法規定的危害國家安全犯罪」，因此「煽動罪」是本港司法。

另外，在會上有議員發問時以數分鐘交代政策背景及國家安全的重要性，委員會主席廖長江提醒，強調議員毋須「長篇大論」講述政策背景，會議目的不是「個人發言」而是「提問」。他提醒議員遵守「4分鐘內」的發言時間，說：「你（議員）只係有問題，可以好簡潔介紹背景，但係你最主要係問出個問題。」