謝世傑涉呃長生津被控4項欺詐罪　押後至7.10再訊　被告續准保釋

守護大嶼聯盟召集人、社工謝世傑涉嫌作出虛假陳述，隱瞞真正收入，騙取長者生活津貼，涉款超過1.6萬港元。他被控4項欺詐罪，案件今（15日）在東區法院再提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至7月10日再訊，被告續准保釋。

67歲被告謝世傑，控罪書上報稱任職社工。他被控於2024年6月26日與2025年1月3日之間，沒有按照公共福利金計劃下的長者生活津貼的有關規定，告知社署謝的收入超出了有關長者生活津貼規定的限額，並意圖詐騙，誘使社署沒有行使有關長者生活津貼所賦予的權利，而要求謝償還於2024年7月19日支付給謝的長者生活津貼4,195港元，導致謝獲得利益，或導致社署蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利。

另外3項欺詐罪，分別指被告於2024年7月31日與2025年1月3日之間、2024年10月31日與2025年1月3日之間，及2024年11月29日與2025年1月3日之間，沒有告知社署謝的收入超出了有關長者生活津貼規定的限額；所牽涉的長者生活津貼均為4,195港元。

控方今日表示準備好答辯，辯方申請押後，稱會去信跟律政司商討，是否可以以其他方式處理案件。裁判官批准申請，將案押後至7月10日再訊，被告續准保釋。

案件編號：ESCC 752/2025