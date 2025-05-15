若公僕違反協助國安公署規定　政府：有機會違反公務員守則

附例訂明公務人員須按公署要求，依法及時提供一切所需和合理協助等。

《維護國家安全條例》附屬法例中，訂明公務人員須按公署要求，依法及時提供一切所需和合理協助、便利、配合、支持和保障，議員陳紹雄關注附例沒有訂明公務人員違反相關規定時的罰則，政府對蓄意不協助公署的公務員會否施加內部紀律懲處，當局指公務人員有責任協助公署的工作，否則有機會違反公務員守則，但這個情況並不違反附屬法例中針對國安法第55條所述的情況。

立法會內會轄下小組委員會今日(16日)審議涉及國安公署的兩項《維護國家安全條例》附屬法例。

對於公務人員的定義，政府指尸依據香港法例第一章訂明，在政府擔任受薪職位，不論長期或臨時職位的人士，並不包括立法會議員，又強調按照國安法第55條，由國安公署行使案件管轄權的情況，不一定要由國安公署提請中央批准，特區政府同樣有權提請中央，強調在三類嚴重情況下才會出現國安公署行使管轄權。

議員林健鋒關注《維護國家安全條例》罪行多數沒訂明罰款，但附屬法例則訂明罰款。政府指根據《刑事訴訟程序條例》及《裁判官條例》，裁判官可就監禁刑罰改判罰款，或在監禁之上加以罰款。

政府又指現時訂明罰款是因為主體法例列明，行政長官會同行政會議制訂的附屬法例可判監禁及罰款，因此認為訂明刑期金額會更清晰，部分罪行亦有調低法則。

附屬法例訂明任何人不遵從國安公署送達的法律文書，即屬犯罪。林健鋒指商業公司做生意很多時會簽署一些保密文件，如果收到公署法律文書要求披露保密文件內容，會否要負其他民事法律責任。

政府回應指附屬法例對相關情況有免除民事法律責任條款，強調國安公署調查的都是嚴重危害國家安全案件，市民收到要求披露資料就必須遵從，否則屬阻礙執法。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀問及若某人因不在香港、地址錯誤，以致無法收取文書是否合理辯解。當局指無法派送則未能得到入罪門檻，但當事人要證明沒受過書信。

議員黎棟國亦提出，當局能否進一步交代何謂「清晰方式送達」。政府指「送達」有不同意思，例如面交或送到某一地址。他指目前未能回應本港和內地的定義是否一樣，但認為公署人員會用正式方式「送達」。

小組委員會副主席克勤表示，社會上不時有詐騙案出現，不法之徒可能冒認國安公署人員，市民如何確認收到聲稱由公署發出的法律文書是真確，如果向公署或警方求證，會否觸犯披露公署偵查的法例。政府回應稱，市民若對收到的文書有懷疑，必然要報警，如果是常人都會懷疑的情況下作出查證，就可視作合理辯解。