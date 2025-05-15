兩消防員酒店輪姦案　首被告稱睹另兩人性交感震撼　問准事主後獲口交

兩名消防員涉嫌於2021年年中，相約一名當時26歲的女友人到酒店房間飲酒，期間趁女方喝醉時分別強姦她。兩人否認一項強姦罪，案件今日(15日)在高院續審，其中首被告出庭自辯稱，目睹次被告跟女事主性交，覺得畫面好震撼，他有性慾並想加入。他問准女事主，事主遂邊跟次被告性交，邊幫他口交，最終他不小心在事主頭髮射精。他道歉，事主卻埋怨「唔知係咪特登」。

兩名男被告依次是李浩田(31歲)及陳卓軒(29歲)，案發時均任職消防員。他們同被控於2021年8月20日，在旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。李浩田供稱，當日在酒店房廁所洗澡後出來，見到次被告陳卓軒正跟X性交。次被告赤裸上身站着，X平躺在床。李坦言，這是他第一次見到類似畫面，覺得既震撼又刺激，「有興奮嘅感覺」。他萌生性慾，想加入又不敢太主動，心想「就咁過去會唔會嚇親佢哋兩個」。

李浩田憶述，他沿床邊走去，問X「可唔可以錫你」，X說可以。他彎身吻X，繼而摸她的胸，當時他已完全勃起。接着，被告再問X「可唔可以幫我含」。X同意。他脫去褲子，跪着把陰莖靠近X臉部。X手口並用幫他口交。他全程望着X，對他來說，這屬視覺享受。X用力握着他的陰莖，「嗰種刺激感，令我好快有想射嘅感覺」。他射精一刻，把陰莖抽離X的口，但仍不小心射到她的臉和頭髮。X說「喂呀」。李稱，事後他去沖身，期間X入廁所清洗。他向X道歉，說「Sorry，頭先唔係有心」，X似在埋怨，道「唔知係咪特登」。李強調，他在過程中不見X掙扎。以他觀察，X是清醒的，她同意跟次被告性交。

案件編號：HCCC230/2024