國防部新發言人亮相　組建3軍隊院校

國防部新任新聞發言人蔣斌周四（15日）在例行記者會首次亮相，成為國防部第9位新聞發言人，也是首位80後新聞發言人。他宣布中央軍委日前決定，調整組建中國人民解放軍陸軍兵種大學、中國人民解放軍信息支援部隊工程大學、中國人民解放軍聯勤保障部隊工程大學等3間院校，均為高等教育院校，面向社會招收普通高中畢業生，而招生專業、招生數量等資訊後續結合年度招生計劃適時發布。

蔣斌稱，陸軍兵種大學以陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，校本部位於安徽合肥；信息支援部隊工程大學以國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，校本部位於湖北武漢；聯勤保障部隊工程大學以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院本部及所屬汽車士官學校為基礎組建，校本部位於重慶。

另外，解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊日前參加俄羅斯衞國戰爭勝利80周年閱兵活動，蔣斌指中國軍隊願與俄方一道，進一步深化戰略互信、加強戰略溝通、拓展務實合作，不斷增強兩軍關係良好發展勢頭，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係增添新的內涵，為維護和加強全球戰略穩定發揮重要作用。他又介紹，「中新合作-2025」海上聯合演習上周五（9日）至周五（16日）在新加坡樟宜海軍基地及新加坡以東附近海空域舉行，是兩軍第4次舉辦該系列演習，對進一步深化務實合作、提升海上聯合行動能力具有重要意義。