家庭開心指數連跌3年首回升　家有子女讀小學分數較低

面對經濟困境，港人難以歡顏。有團體今日(15日)公布一項研究，結果顯示本港家庭開心指數雖然連跌3年後回升，惟仍低於新冠疫情前水平，當中有三分一受訪者的指數屬偏低，其中需要照顧6至12歲兒童的家庭開心指數相對較低，相信與後疫情時期學童升讀小一壓力，以及升高小要應對呈分試有關。團體建議港人可從個人、家庭及社區三大層面着手提升及維繫家庭關係，例如在社區層面上，強化鄰里網絡支援應對日常生活難題。

研究在今年3月以網上及面談形式進行問卷調查，共收集1,117份問卷。結果顯示，香港家庭開心指數連跌3年後，由2024年6.43分回升至今年的6.91分(10分滿分)，但仍低於2021年疫情初期的7.26分，當中仍有三分之一受訪者的家庭開心指數為6分或以下，屬一般甚或偏低水平。

至於影響家庭開心的四大因素，依次為個人開心指數、家庭居住環境是否舒適、家庭健康狀態和家庭溝通模式，亦有3類家庭的開心指數較低，包括低家庭資源–心理資本，即居住環境不舒適、遇上家庭問題雙方不嘗試溝通及擁有6至12歲小孩的家庭。

此外，研究首次發現，需要照顧6至12歲學童的家庭開心指數相對較低，平均分數為6.86分。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展生鼓勵家長為子女在升小階段選校時，除了子女學術及前途考慮外，應加入家長自身可承受力及幸福感作考量；他同時強調應加強家校合作，建議小學在幼小銜接階段，協助初小學生的家長可以有序地適應改變，有助減輕其心理壓力。