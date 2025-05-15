研究指特定體質與癌症風險存關聯　血瘀體質肝癌風險高近8倍

不少癌症初期無明顯徵兆，令人防不勝防。有中醫引述研究數據指，中醫體質學揭示特定體質與癌症風險的關聯，例如體質屬於濕熱質，其罹患肝癌的風險較其他人高出3倍；若女性屬於血瘀質，其罹患肝癌的風險較更高出近8倍。有中醫認為，通過定期進行中醫體質辨識，高危人群可以及早了解自己的體質狀況，並採取針對性的健康干預措施。

註冊中醫師郭莹莹指出，每個人的體質不同，包括身體結構、機能運作和心理特質，受先天遺傳和後天因素影響，通常在一段時期相對穩定，會影響人體對疾病的抵抗力或易感性。根據《中醫體質分類與判定標準》，體質分為平和質和其他八種偏頗體質，而偏頗體質可能增加疾病的發生風險。

中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院客座副教授黃韻婷引述內地一項研究指，研究人員調查了388位、年齡介乎40至69歲的癌症高風險人群，並分析5種主要癌症(肺癌、上消化道癌、肝癌、結直腸癌與乳腺癌)與中醫體質的關聯情況，發現體質屬於濕熱質者，其罹患肝癌的風險較其他人高出3.32倍；其中男性屬於濕熱質，其罹患肝癌的風險亦高出3.84倍。

該內地研究又顯示，女性若屬於血瘀質，其罹患肝癌的風險更高出7.97倍，而罹患結直腸癌的風險亦高出5.52倍。女性若屬於平和質，其罹患上消化道癌的風險較其他人高0.45倍。若體質屬於陰虛質的人士，其罹患上消化道癌的風險則高1.84倍。

此外，一項發表於國際期刊Pharmacophore的研究指出，女性若屬於中醫氣鬱質，罹患乳腺癌的風險將大幅增加。研究團隊針對305名乳腺癌患者與311名健康女性進行比較，發現患癌女性中，氣鬱質的比例明顯偏高，約為一般人的3.2倍。若氣鬱體質合併濕熱體質或血瘀體質，乳腺癌風險分別上升至4.8倍與3.3倍，顯示多重偏頗體質可能具有累加效應。

黃韻婷表示，中醫體質學的核心理念是「治未病」，通過定期進行中醫體質辨識，高危人群可以及早了解自己的體質狀況，並採取針對性的健康干預措施，例如對痰濕質，建議減少高脂、高糖飲食並增加運動；對於血瘀質，則可通過按摩、針灸等促進血液循環；氣鬱質則應重視壓力調節，保持良好的心情，避免長期壓抑。